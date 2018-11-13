Президент Молдовы Додон пожаловался русским, что его снова отстранят. Он надеется, что в последний раз

16:37 07.12.2018 0 комментариев Молдова

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что до конца этого года парламент может вновь временно отстранить его от должности, чтобы утвердить четыре закона, которые он отказывается одобрить.

Он отказывается утвердить четыре закона, принятые парламентом в этом году. Речь идет о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство здания посольства США, праздновании 9 мая Дня Европы, новом кодексе теле- и радиовещания, а также переподчинении карабинеров правительству, пишет DESCHIDE.MD.

«На сегодняшний день есть вопрос об очередной временной приостановке полномочий президента и его полном снятии с должности. Попытка временного отстранения, скорее всего, произойдет до конца года, потому что существуют четыре закона, которые я не подписал, но обратился в КС за разъяснением по поводу того, насколько конституционны решения парламента», — сказал Додон в интервью РИА Новости.

«Скорее всего, будет еще одна, последняя попытка, пойти по этому сценарию, другой возможности у парламента не будет», — добавил президент.

Додона четыре раза временно отстраняли от обязанностей, трижды это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров.

 



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