Для изучения последствий Азовского кризиса в Мариуполь прибыл Генконсул ФРГ / Фото

16:17 07.12.2018 0 комментариев Мариуполь

ГП "Мариупольский морской торговый порт"  посетил Генеральный консул Федеративной Республики Германия господин Вольфганг Мессингер.

Несмотря на рекомендации правительства Германии не посещать прифронтовые территории Украины, Генконсул ФРГ проводит активную работу в Мариуполе.

По информации администрации торгового порта , 6 декабря, госпредприятие посетил Вольфганг Мессингер, сообщает MRPL.CITY.

«На встрече с заместителем директора по эксплуатации Юрием Баланом дипломат назвал две причины своего визита: «Хотим показать, что мы в Германии вас, Украину, поддерживаем. И хотим на месте узнать, как обстоят дела в связи с нынешними событиями и сложностями», - сообщили в ГП «ММТП».

Гостя проинформировали об условиях, в которых предприятие работает с 2014 года, о том, сколько грузов и почему потерял за это время порт.

Рассказали о проблемах, которые возникли из-за строительства Керченского моста. В частности, об ограничении габаритов проходящих под ним судов и о начавшейся с апреля нынешнего года длительной задержке теплоходов, направляющихся в украинские порты Азова.

«Особый интерес у Генерального консула вызвала информация о наших инвестиционных проектах, и прежде всего – о строительстве зернового терминала. Во время посещения территории предприятия господин Мессингер с большим интересом осмотрел строительную площадку, зернопогрузочную машину немецкой компании NEUERO. И пообещал сообщить о нашем проекте потенциальным европейским инвесторам», - отметили в администрации порта.



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