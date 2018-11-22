ГП "Мариупольский морской торговый порт" посетил Генеральный консул Федеративной Республики Германия господин Вольфганг Мессингер.

Несмотря на рекомендации правительства Германии не посещать прифронтовые территории Украины, Генконсул ФРГ проводит активную работу в Мариуполе.

По информации администрации торгового порта , 6 декабря, госпредприятие посетил Вольфганг Мессингер, сообщает MRPL.CITY.

«На встрече с заместителем директора по эксплуатации Юрием Баланом дипломат назвал две причины своего визита: «Хотим показать, что мы в Германии вас, Украину, поддерживаем. И хотим на месте узнать, как обстоят дела в связи с нынешними событиями и сложностями», - сообщили в ГП «ММТП».

Гостя проинформировали об условиях, в которых предприятие работает с 2014 года, о том, сколько грузов и почему потерял за это время порт.

Рассказали о проблемах, которые возникли из-за строительства Керченского моста. В частности, об ограничении габаритов проходящих под ним судов и о начавшейся с апреля нынешнего года длительной задержке теплоходов, направляющихся в украинские порты Азова.

«Особый интерес у Генерального консула вызвала информация о наших инвестиционных проектах, и прежде всего – о строительстве зернового терминала. Во время посещения территории предприятия господин Мессингер с большим интересом осмотрел строительную площадку, зернопогрузочную машину немецкой компании NEUERO. И пообещал сообщить о нашем проекте потенциальным европейским инвесторам», - отметили в администрации порта.