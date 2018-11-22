Литовська Республіка запровадила національні санкції проти Росії через її агресію проти України в Керченській протоці.

Про це заявила Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте на спільній з Президентом Петром Порошенком прес-конференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Знаємо, що сьогодні міжнародні організації не прийняли жодних санкцій проти російських дій. Проте ми ухвалили свої національні санкції на знак протесту проти атаки в Керченській протоці. Ми також прийняли рішення надавати допомогу в формі амуніції, ми надсилаємо своїх інструкторів, воєнних інструкторів, кіберінструкторів, гуманітарну допомогу. Також ми підтримуємо всі громадянські ініціативи нашого народу для того, щоб допомогти вам боротися”, - сказала Грібаускайте.

Президент наголосила, що після цього литовські посадовці отримують особисті погрози від Росії.

“Інколи не так і просто бути першими, коли запроваджуємо санкції. Ми отримуємо особисті погрози від Росії. Наприклад, міністр закордонних справ. Але ми знаємо, що це очікувана реакція, тому що бути відкритими в цьому світі, певно, ще важливіше, ніж воєнна підтримка”, - зауважила Грібаускайте.

Пані Президент повідомила, що нещодавно присвоїла громадянство Литовської Республіки Йонасу Охману, який допомагає на фронті українським солдатам. “Це означає, що не лише політична наша підтримка важлива, а й підтримка нашого народу дуже важлива. Ми сподіваємося, що ви її відчуваєте”, - додала Президент.

Президент Петро Порошенко подякував Литві за вже запроваджені національні санкції проти учасників агресивних дій на Азові та закликав міжнародних партнерів запровадити жорсткі санкції проти російської Федерації у зв’язку з її агресією в Чорному та Азовському морях: “Ми закликаємо наших міжнародних партнерів вжити жорстких санкцій для зупинення агресивних зазіхань Росії в Чорному й Азовському морях та забезпечення свободи навігації в регіоні”.

Також він підкреслив, що агресивні дії Росії, яка відверто ігнорує Мінські домовленості та відкрито нагнітає ситуацію в Чорному і Азовському морях, — це пряма загроза європейській безпеці та виклик усьому демократичному світу.

Як повідомлялося, Президент Литви Даля Грібаускайте у п’ятницю, 7 грудня перебуває з офіційним візитом в Україні. Окрім перемовин Глави Литовської Республіки з Президентом Петром Порошенком, запланована участь лідерів двох держав у роботі другого Українського жіночого конгресу.