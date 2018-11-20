«Киевский районный суд» Симферополя 7 декабря избрал меру пресечения крымскому адвокату Эмилю Курбединову — его арестовали на 5 суток.

В ходе «судебного заседания», прямую трансляцию которого вели активисты «Крымской солидарности», адвокат Эмиль Курбединов признан виновным по 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами»), сообщило ATR.

Сторона защиты намерена обжаловать решение «суда». Эмиль Курбединов считает, что его задержали «на абсурдном основании», и он не признает предъявленных ему обвинений.

Сегодня в «суде» права Курбединова представляли 7 защитников, накануне защитников было 12 человек. Они требовали прекратить «дело» из-за отсутствия состава правонарушения. В частности, адвокат Алксей Ладин напомнил «суду», что в 2013 году в Крыму «действовала юрисдикция Украины, в которой нет запрета на данную символику, в распространении которой обвиняют Курбединова. И соответственно нет прямого умысла в совершении правонарушения».