Глава МИД исключил, что Россия согласится отпустить пленных украинских моряков до суда
|15:37 07.12.2018
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|Крым
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские моряки, взятые в плен после обстрела их кораблей в Черном море, останутся под стражей в РФ как минимум до завершения судебных процедур.
Об этом он сказал в общении с журналистами после министерской встречи ОБСЕ в Милане, сообщает "Европейская правда".
Лавров подтвердил, что украинские консулы получили допуск к пленным, и заверил, что "они чувствуют себя хорошо".
"Они сейчас находятся под следствием. Когда закончится следствие – будет суд. При этом Лавров продолжает уверять, что украинские корабли "нарушили российское и международное право, вторглись в российские территориальные воды"
До завершения судебных процедур он не считает возможным освобождение моряков. "Когда будет решение суда – тогда и будем решать", - заявил Лавров.
Напомним, Международный уголовный суд в Гааге признал ситуацию в аннексированном Крыму международным вооруженным конфликтом между Украиной и Россией.
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