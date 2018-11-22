Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские моряки, взятые в плен после обстрела их кораблей в Черном море, останутся под стражей в РФ как минимум до завершения судебных процедур.

Об этом он сказал в общении с журналистами после министерской встречи ОБСЕ в Милане, сообщает "Европейская правда".

Лавров подтвердил, что украинские консулы получили допуск к пленным, и заверил, что "они чувствуют себя хорошо".

"Они сейчас находятся под следствием. Когда закончится следствие – будет суд. При этом Лавров продолжает уверять, что украинские корабли "нарушили российское и международное право, вторглись в российские территориальные воды"

До завершения судебных процедур он не считает возможным освобождение моряков. "Когда будет решение суда – тогда и будем решать", - заявил Лавров.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге признал ситуацию в аннексированном Крыму международным вооруженным конфликтом между Украиной и Россией.