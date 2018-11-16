Спецпрокурор США раскроет детали "российского расследования"

15:12 07.12.2018 0 комментариев Россия

Специальный прокурор США Роберт Мюллер в пятницу подаст в окружной суд Нью-Йорка обвинительные заключения по делам двух ближайших помощников Дональда Трампа в рамках расследования о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает ZN,UA со ссылкой на агентство Reuters.

В ноябре Мюллер обвинил бывшего главу избирательной кампании Трампа Пола Манафорта в нарушении условий досудебной сделки. По словам спецпрокурора, Манафорт сознательно ввел в заблуждение Федеральное бюро расследований и команду прокуроров. Манафорт, в свою очередь, с возмущением отверг обвинения команды Мюллера во лжи и недобросовестном сотрудничестве.

7 декабря спецпрокурор подаст обвинительный акт в окружной суд Нью-Йорка по делу Манафорта. Также в пятницу команда Мюллера должна подать обвинительное заключение по делу бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна.

Коэн признался в даче заведомо ложных показаний сенатскому комитету по разведке по делу вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года. Он также сообщил, что совершил преступление по приказу президента. 21 августа, давая показания, юрист признал, что во время избирательного цикла 2016 года предпринял действия, необходимые для сокрытия от общественности информации, которая была бы вредна для кандидата и кампании в суде. При этом, заявил Коэн, он действовал "в координации и по указанию кандидата на федеральный пост".

Ранее сообщалось, что Мюллер подал обвинительный акт по делу экс-советника Трампа Майкла Флинна.  В 2017 году Флинн пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в даче ложных показаний агентам ФБР относительно его контактов с бывшим послом РФ Сергеем Кисляком. До инаугурации Трампа Флинн неоднократно общался с послом РФ в США и обсуждал вопросы внешней политики с российской стороной как частное лицо, что является нарушением американского законодательства.



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