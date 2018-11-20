Международный уголовный суд признал аннексию Крыма международным вооруженным конфликтом

13:15 07.12.2018 0 комментариев Крым

Международный уголовный суд в Гааге признал ситуацию в аннексированном Крыму международным вооруженным конфликтом между Украиной и Россией.

Об этом говорится в опубликованном офисом прокурора МУС Отчете с предыдущего расследования за 2018 год, сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым на своей странице в Facebook, передает ZN,UA.

"В Отчете подтверждено предоставленную прокурором МУС в 2016 году квалификацию ситуации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, возникшей не позднее 26 февраля 2014 года, как международного вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Согласно отчету, к ситуации с аннексией Крыма продолжают применять право международных вооруженных конфликтов (международное гуманитарное право).

В прокуратуре Крыма напомнили, что совместно с украинскими правозащитными неправительственными организациями Украинский Хельсинский союз по правам человека - УХСПЧ, Региональный центр прав человека и Crimean Human Rights Group направили к МУС четыре информационные сообщения о совершении Россией военных преступлений. А именно перемещение и выдворение лиц, перемещение осужденных, нарушение права собственности, а также принуждение граждан Украины, которые живут в аннексированном Крыму, к службе в Вооруженных силах Российской Федерации.

При этом в МКС изучают на предмет квалификации в качестве военных преступлений и преступлений против человечности следующие действия РФ: совершение Россией насильственных преступлений и убийств; пытки и другие формы жестокого обращения; принудительный призыв на службу в Вооруженные силы РФ; нарушение права на справедливое и нормальное судопроизводство; лишение свободы; перемещения гражданского населения РФ в аннексированній Крым и населения с полуострова за его пределы; захват имущества и притеснения.

"Канцелярия прокурора МУС планирует завершить в ближайшее время анализ предметной юрисдикции в частности в деле Украины относительно Крыма и вынести заключение о ее приемлемости для рассмотрения МУС", - подытожили в прокуратуре Крыма.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили о том, что нарушение прав человека в аннексированом Крыму превращается в опасную тенденцию.
 

 



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