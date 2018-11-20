Адвокат Курбедінова вимагає закрити справу через відсутність правопорушення / Відео

14:01 07.12.2018 0 комментариев Крым

Адвокат затриманого 6 грудня в анексованому Криму захисника Еміля Курбедінова під час виступу в сімферопольському суді заявив, що справу проти його підзахисного необхідно закрити у зв’язку з відсутністю складу правопорушення.

Як повідомляє Радіо Свобода Олексій Ладін нагадав суду, що в 2013 році в Криму «діяла юрисдикція України, в якій немає заборони на символіку, через яку затримали Курбедінова . «І відповідно немає прямого умислу у вчиненні правопорушення», – сказав адвокат.

Суд відмовив у клопотанні про припинення адміністративної справи за закінченням терміну давності. У своєму виступі Ладін зазначив, що не здивується, «якщо через місяць Курбедінова знову судитимуть за скріншоти п’ятирічної давності, які нібито були тільки виявлені».

Ще один адвокат Едем Семедляєв заявив, що російські правоохоронці не довели приналежність інтернет-сторінки Курбедінову і доступність матеріалів п’ятирічної давності для звичайних користувачів.

Біля будівлі суду в Сімферополі зібрался люди. Вони організували флешмоб «Ти – наш народний захисник» на підтримку Курбедінова, якому за публікацію у Facebook 2013 року загрожує адміністративний арешт.

Курбедінова затримали вранці 6 грудня. Він всі звинувачення відкидає.

Адвокат вважає, що причиною переслідувань є його правозахисна діяльність, допомога політв’язням і захист українського військового Богдана Небилиці.

Відео Кримская Солидарность



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