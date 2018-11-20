В оккупированном Крыму в заседании "суда" по "делу" крымского адвоката Эмиля Курбединова объявили перерыв.

Курбединов обратился к собравшимся у здания Киевского районного "суда" неравнодушным жителям окупированного полуострова.

У здания Киевского районного "суда" собралось большое крличество крымских татар, интересы которых адвокат защищал в российских судах после аннексии Крыма Россией.

Напомним, Эмиля Курбединова задержали 6 декабря за посты в соцсетях пятилетней давности. Коллеги, да и сам Курбединов, считают дело в отношении адвоката политическим: оно должно помешать ему вести юридическую работу.

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