"Суд" объявил перерыв. Курбединов обратился к пришедшим поддержать его людям / Видео
|12:57 07.12.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму в заседании "суда" по "делу" крымского адвоката Эмиля Курбединова объявили перерыв.
Курбединов обратился к собравшимся у здания Киевского районного "суда" неравнодушным жителям окупированного полуострова.
У здания Киевского районного "суда" собралось большое крличество крымских татар, интересы которых адвокат защищал в российских судах после аннексии Крыма Россией.
Напомним, Эмиля Курбединова задержали 6 декабря за посты в соцсетях пятилетней давности. Коллеги, да и сам Курбединов, считают дело в отношении адвоката политическим: оно должно помешать ему вести юридическую работу.
Видео: Крымская солидарность, Настоящее время
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