В оккупированном Крыму увольняют за коррупцию чиновников-предателей
|14:57 07.12.2018
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|Крым
В аннексированном Россией Крыму оккупанты увольняют чиновников-предателей за коррупцию.
За 2017-2018 год должностей лишились 40 чиновников, сообщил "глава" местного комитета по противодействию коррупции Александр Акшатин на пресс-конференции в аннексированном Симферополе, передает Gazeta.ua.
"Проанализированы 2017 и 2018 года. По результатам проверок комитета по противодействию коррупции за 2017-2018 годы 40 человек покинули свои посты, которые они занимали",- рассказал Акшатин.
По его словам, большинство из уволенных предателей были освобождены, потому что потери "потеряли доверие". Из-за этого они больше не смогут занимать свои должности ни в одном регионе России.
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