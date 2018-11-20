В аннексированном Россией Крыму оккупанты увольняют чиновников-предателей за коррупцию.

За 2017-2018 год должностей лишились 40 чиновников, сообщил "глава" местного комитета по противодействию коррупции Александр Акшатин на пресс-конференции в аннексированном Симферополе, передает Gazeta.ua.

"Проанализированы 2017 и 2018 года. По результатам проверок комитета по противодействию коррупции за 2017-2018 годы 40 человек покинули свои посты, которые они занимали",- рассказал Акшатин.

По его словам, большинство из уволенных предателей были освобождены, потому что потери "потеряли доверие". Из-за этого они больше не смогут занимать свои должности ни в одном регионе России.