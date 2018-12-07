По мере того, как приближается январь, когда конгресс США возобновит рассмотрение санкционных законопроектов, российский ЦБ начинает готовиться к жестким сценариям, вплоть от отключения одного из банков от международных платежных систем.

Как сообщают GuildHall со ссылкой на «Ведомости», российский центробанк разослал участникам банковского рынка письмо с рекомендацией принять превентивные меры на случай, если банк-партнер, через который они работают с системами Visa и MasterCard, будет вынужден приостановить операции.

ЦБ РФ научен горьким опытом Мастер-банка, который обеспечивал процессинговые услуги по картам для десятков банков на рынке: после отзыва лицензии мелкие игроки простояли несколько недель, а некоторые были вынуждены вовсе уйти из платежного бизнеса.

Сейчас крупнейшие спонсоры банков для участия в платежных системах – это РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», Росбанк, ВТБ и Промсвязьбанк.

Два последних включены в Закон «О противодействии врагам Америки» как потенциальные кандидаты для банковских санкций. Причем Промсвязьбанк, после национализации в декабре 2017 года, превращен в опорный банк для обслуживания оборонного сектора, который в свою очередь находится под тотальными санкциями с лета прошлого года.

Согласно закону СAATSA, который был подписан Дональдом Трампом в августе 2017-го, банкам, вовлеченным в “существенные транзакции” с российскими оборонными предприятиями и структурами, связанными армией и разведкой, грозит включение в список SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List).

Именно от возможных санкций, которые чреваты отключением от Visa и Mastercard, как это происходило в 2014-15 гг, и страхуется ЦБ РФ, полагают банкиры.

В письме он рекомендуют найти резервного спонсора, заключить с ним договор и протестировать возможность интеграции.

Под угрозой санкций США находятся один или два российских банка – такой сценарий обсуждается в Вашингтоне, сообщил на встрече с состоятельными клиентами в начале декабря глава Сбербанка Герман Греф.

Ранее Банк России с 6 декабря аннулировал лицензию на осуществление банковских операций краснодарского «Си Ди Би банка»