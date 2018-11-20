В ноябре 2018 года подразделения Южного военного округа получили около 200 единиц новой бронетехники, комплексов связи и авиационной техники.

Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, передает Флот - 2017.

«Около 200 единиц военной и специальной техники поступило на вооружение войск ЮВО в ноябре 2018 года. Третью часть от поставленных новых и модернизированных образцов составило бронетанковое вооружение и техника, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3. В войска связи ЮВО поступило более 40 современных комплексов спутниковой и радиосвязи», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ноябре авиационные части ЮВО были усилены 10 самолетами и вертолетами. Черноморский флот получил новый боевой корабль и береговой ракетный комплекс «Бал».

До конца года подразделения ЮВО получат еще около 200 новейших образцов вооружения и военной техники.

По данным пресс-службы, всего в текущем году на вооружение соединений и воинских частей ЮВО поступило около 800 единиц вооружения и военной техники: доля новейших образцов достигла 65%.

Напомним, Южный военный округ (ЮВО) - военно-административная единица Вооружённых Сил Российской Федерации на юго-западе страны. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону. Действующий командир - генерал-полковник Александр Дворников

ЮВО образован 4 октября 2010 г. в ходе военной реформы 2008-2010 годов на базе Краснознамённого Северо-Кавказского военного округа (СКВО). В него также вошли Краснознамённый Черноморский флот, Краснознамённая Каспийская флотилия и 4-е Краснознамённое командование ВВС и ПВО.

Войска и силы ЮВО дислоцируются в административных границах двух федеральных округов (Южного и Северо-Кавказского) РФ.

В 2014 году после аннексии Крыма Россия незаконно включила в состав ЮВО так называемую «Республику Крым» и г. Севастополь