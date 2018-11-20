Вертолетчики отработают бомбометания различными типами боеприпасов и стрельбы неуправляемыми и управляемыми ракетами по наземным целям, имитирующим объекты условного противника.

В 2019 учебном году экипажи модернизированных ударных и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-24 «Крокодил», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М, Ка-52 «Аллигатор» частей армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, базирующихся в оккупированном Крыму, а также в Ростовской области, Краснодарском, Ставропольском краях выполнят учебно-тренировочные полеты над равнинной и горно-лесистой местностью, в том числе с боевым применением.

Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, передает Флот - 2017.

Экипажи вертолетов отработают элементы простого и сложного пилотажа вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-24, новейших Ми-28Н и Ми-35М, Ка-52 днем и ночью, а также действия в составе звеньев при совместном маневрировании и выполнении практических бомбометаний на полигонах ЮВО.

В соответствии с планом летной подготовки в начале 2019 года экипажи вертолетов выполнят ряд практических задач по огневой поддержке наступающих мотострелковых и танковых подразделений, а также отработают переброску аэромобильных групп подразделений мотострелков и морской пехоты вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-35 к месту проведения учебно-боевых мероприятий.

Всего в 2019 учебном году 4-й армия ВВС и ПВО проведет более 50 летно-тактических учений, в том числе с применением авиационных средств поражения.

Напомним, 4-я армия ВВС и ПВО – это оперативное объединение ВВС России. После аннексии крымского полуострова РФ в июне 2014 г. в состав армии незаконно включены воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск, которые дислоцировались на территории временно оккупированной АР Крым и г. Севастополя

В настоящее время соединения и воинские части 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО дислоцированы на территории трех федеральных округов - Южного, Северо-Кавказского и так называемого «Крымского», а также одного «города федерального значения – Севастополя».

Южный военный округ (ЮВО) - военно-административная единица Вооружённых Сил Российской Федерации на юго-западе страны. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону. Действующий командир - генерал-полковник Александр Дворников. В ЮВО входят Краснознаменный Черноморский флот, Краснознамённая Каспийская флотилия и 4-е Краснознамённое командование ВВС и ПВО.

Войска и силы ЮВО дислоцируются в административных границах двух федеральных округов (Южного и Северо-Кавказского) РФ.

В 2014 году Россия незаконно включила в состав ЮВО так называемую «Республику Крым» и г. Севастополь.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе.