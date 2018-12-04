Турция расширит ассортимент наземных беспилотников / Фото
|12:44 07.12.2018
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|Турция
Турция расширит ассортимент и число военных беспилотных наземных аппаратов, переданных на вооружение турецких сил безопасности.
Работы по разработке наземных беспилотников интенсифицировались в Турции в начале 2000 годов. В результате силы безопасности Турции начали активно применять наземные беспилотники в своих операциях, передает Анадолу.
Учитывая рост спроса на военные наземные беспилотники, Секретариат оборонной промышленности Турции (SSB) активизировал работы в этом направлении. В рамках 100-дневного плана действий SSB поделил наземные беспилотники на три категории: легкие, средние и тяжелые.
Вес легких наземных беспилотников составит менее одного килограмма. Они будут оснащены двигателем с низким уровнем шума и применяться в разведывательных целях в дневное и ночное время суток. Возможно применение указанных наземных беспилотников и в закрытых помещениях.
Легкие наземные беспилотники будут управляться дистанционно, и срок их автономной работы составит два часа.
Средними наземными беспилотниками можно будет управлять дистанционно на расстоянии 500 метров, и их оснастят различными системами вооружения.
Кроме того, беспилотными в Турции сделают и некоторые тактические наземные транспортные средства. Для этого в них будет интегрировано специальное оборудование.
Фото АА
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