Соединенные Штаты не комментируют, уведомили ли они Турцию о своем намерении отправить корабли в Черное море, чего требует Конвенция Монтре, регламентирующая нахождение там военных кораблей.

Об этом корреспонденту ТАСС в четверг, 6 декабря, заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон в ответ на просьбу прокомментировать озвученные телекомпанией CNN планы США по подготовке отправки кораблей американских ВМС в Черное море в свете инцидента в Керченском проливе.

"Соединенные Штаты осуществляют свои действия <в Черном море> в соответствии с Конвенцией Монтре. Тем не менее мы не комментируем характер дипломатический корреспонденции, <которая передается> правительству Турции", - отметил он.

Другой информации на этот счет он не привел.

Как сообщалось ранее, США начали подготовку к отправке военного корабля в Черное море.

Нахождение военных кораблей в Черном море строго регулируется Конвенцией Монтре, которая сохраняет свободу прохода через проливы только за торговыми судами. При этом режим прохода различен для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.