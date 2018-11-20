Пентагон не стал комментировать российским СМИ предстоящий визит корабля ВМС США в Черное море
|12:21 07.12.2018
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|Крым
Соединенные Штаты не комментируют, уведомили ли они Турцию о своем намерении отправить корабли в Черное море, чего требует Конвенция Монтре, регламентирующая нахождение там военных кораблей.
Об этом корреспонденту ТАСС в четверг, 6 декабря, заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон в ответ на просьбу прокомментировать озвученные телекомпанией CNN планы США по подготовке отправки кораблей американских ВМС в Черное море в свете инцидента в Керченском проливе.
"Соединенные Штаты осуществляют свои действия <в Черном море> в соответствии с Конвенцией Монтре. Тем не менее мы не комментируем характер дипломатический корреспонденции, <которая передается> правительству Турции", - отметил он.
Другой информации на этот счет он не привел.
Как сообщалось ранее, США начали подготовку к отправке военного корабля в Черное море.
Нахождение военных кораблей в Черном море строго регулируется Конвенцией Монтре, которая сохраняет свободу прохода через проливы только за торговыми судами. При этом режим прохода различен для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.
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