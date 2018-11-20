Amnesty International вимагає звільнення адвоката Курбедінова
|12:01 07.12.2018
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|Крым
Політично мотивовані обвинувачення проти Еміля Курбедінова мають бути зняті, а його самого слід негайно і беззастережно звільнити.
Про це заявила директорка Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Марі Стразерс, передає УНН з посиланням на прес-реліз організації.
“Після нещодавного арешту у Москві видатного правозахисника Льва Пономарьова, Еміль Курбедінов — це вже другий за останні два дні правозахисник, якого кинули за ґрати через пост у соціальній мережі”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, у Amnesty International повідомляють, що затримання Еміля Курбедінова відбулось де-факто в окупованому Росією Криму за звинуваченнями щодо публікації у Facebook, яку він зробив 5 років тому.
“Подібність цих двох випадків очевидна, навіть якщо вони не пов’язані між собою. Обидва чоловіки є видатними представниками правозахисної спільноти, і саме з цієї причини російська влада здійснила свідому атаку на них”, - стверджують в організації.
Використання соціальних мереж як інструменту переслідування активістів у Криму викликає дедалі більше занепокоєння. У Amnesty International вказують на подібність затримання Курбедінова і Пономарьова, навіть якщо вони не пов’язані між собою.
“Обидва чоловіки є видатними представниками правозахисної спільноти, і саме з цієї причини російська влада здійснила свідому атаку на них”, — заявила Марі Стразерс.
В організації наголошують, що використання соціальних мереж як інструменту переслідування активістів у Криму викликає дедалі більше занепокоєння.
“Політично мотивовані обвинувачення проти Еміля Курбедінова мають бути зняті, а його самого слід негайно і беззастережно звільнити”, — наголосили в Amnesty International.
Нагадаємо, 6 грудня голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що співробітники російського центру з протидії екстремізму затримали в окупованому Криму відомого кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова.
Курбедінова уже затримували у Криму разом з активістами у вересні 2017 року.
Еміль Курбедінов є адвокатом цілої низки кримськотатарських активістів, переслідуваних російською владою. 6 грудня працівники МВС РФ затримали його по дорозі з дому до офісу у Сімферополі.
Йому висунули звинувачення у порушенні закону, що забороняє “пропаганду чи публічну демонстрацію нацистської чи іншої екстремістської атрибутики чи символіки” через його пост про організацію “Хізб ут-Тахрір” у Сімферополі, опублікований за рік до того, як Росія окупувала півострів. Багато груп та організацій, які існують в Україні на законних підставах, включаючи “Хізб ут-Тахрір”, заборонені в Росії.
5 грудня суд у Москві засудив 77-річного правозахисника Льва Пономарьова до 25 днів адміністративного арешту за пост у соціальній мережі.
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