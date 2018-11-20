Безпілотник виявив ворожий ЗРК "Оса" неподалік від Маріуполя /Фото

11:43 07.12.2018 0 комментариев Крым

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі знову зафіксувала розміщення озброєння та військової техніки окупантів з порушенням лінії відведення важкого озброєння.

Зокрема, безпілотник СММ виявив один зенітний ракетний комплекс "Оса" (9K33) біля Заїченко неподалік від Маріуполя. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

У штабі ООС з посиланням на дані зі звіту місії, опублікованого 6 грудня, міні-апарат БПЛА СММ ОБСЄ, в непідконтрольному урядові України районі на заході від Луганська 4 грудня зафіксував озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення.

"Зокрема це: один міномет (2Б-11 "Сани", 120 мм) біля Довгого, один танк (T-64) поблизу Хорошого і 5 танків (чотири T-72 і один ймовірно T-72) поруч із Новоселівкою", - вказали у штабі.

"Наступного дня (5 грудня - ред.) міні-БПЛА СММ виявив один зенітний ракетний комплекс (9K33) біля Заїченко північно-східніше від Маріуполя, у зоні, де розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 4 грудня, за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння на схід від Донецька, як зазначається, було виявлено 21 танк (шістнадцять T-72 і п’ять T-64) біля Мануйлівки.

Нагадаємо, прикордонники повідомили, що окупанти піддали ризику життя цивільного населення. Перед самим закриттям КПВВ вони пропустили через свій блокпост одночасно велику кількість автомобілів, через що мирні громадяни були залишені просто неба, вказали у ДПСУ.

Матеріал з Вікіпедії:

Бойова машина 9А33Б зенітно-ракетного комплексу 9К33 «Оса»

«Оса» (індекс ГРАУ — 9 К33, по класифікації МО США і НАТО: SA-8 Gecko («Геккон»)) — радянський автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії у всіх видах бойових дій.

Розробка почалася 27 жовтня 1960 року, прийнятий на озброєння 4 жовтня 1971 року. Комплекс оснащений чотирма зенітними керованими ракетами 9 M33, модифікація «Оса-АК» має 6 ракет 9 М33М2, а «Оса-АКМ» — 6 ракет 9 М33М3. На кінець 2007року є найчисельнішим в Росії комплексом військової ППО. На озброєнні більше 400 машин.



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