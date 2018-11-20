О ходе судебного процесса, пишет на своей странице в Facebook Антон Наумлюк.

В ходатайстве о ведении судебного заседания на крымскотатарском языке отказано.

О допросе "эксперта" Андрея Никифорова, проводившего анализ постов Курбединова в Facebook - отказано.

Об исключении из материалов дела его "исследования" - отказано.

О проведении независимого "исследования" - отказано.

О перерыве для доставления протокола судебного заседания по административному делу Курбединова 2017 года из Железнодорожного райсуда - отказано.

Протоколы прошлогоднего судебного заседания понадобились для приобщения к материалам дела: в январе 2017 года Курбединова уже арестовывали за те же посты в ВКонтакте.

Адвокат Алексей Ладин обратил внимание на привлечение Курбединова к ответственности за действия, по которым уже было решение суда. Адвокат подсчитал лайки под постами Курбединова в Facebook, насчитал два.

"Одного факта репоста недостаточно для наличия в действиях моего доверителя состава административного правонарушения. Необходимо установить, что данные репосты были сделаны по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Внимательно изучив административный материал я не нашёл ни одного доказательства, подтверждающего наличия таких мотивов ни в действиях Курбединова ни в действиях лица, осуществившего публикации, являющиеся предметом рассмотрения в данном судебном заседании", - говорил адвокат, ходатайствовавший о прекращении дела за малозначительностью и отсутствие социальной опасности.

"Суть этого административного дела не в тех репостах, которые выковыряли из соцсетей, а в действиях спецслужб в отношении меня. Давайте не будем играть в чьих-то кулуарных играх, на чьей-то стороне", - обратился Курбединов к судье Антону Цыкуренко.

"Вы сотрудник ФСБ? Были похищения человека, пытки", - Эмиль бежит за бывшим сотрудником СБУ Андреем Сушко по бульвару Франко возле здания ФСБ, где Сушко работает после 2014 года, и снимает его на телефон. Позже Сушко окажется в санкционном списке минюста США, как "офицер, причастный к похищению и пыткам" Rinat Paralamov. А еще позже он даст показания против адвоката Эмиля Курбединова, а это видео будут использовать для определения авторства страницы адвоката в Facebook.

"Этот человек испытывает личную неприязнь ко мне, ваша честь", - говорит Курбединов во время просмотра. "И это подтверждается, - комментирует очевидное защитник Назим Шеихмамбетов. - Преследование моего доверителя является ответом на его деятельность по освещению фактов похищений и пыток".