Росія має небезпечну кількість кораблів у Чорному морі, що може загрожувати країнам-членам НАТО - Румунії, Болгарії та Туреччині.

Про це Президент Петро Порошенко написав у своїй статті для The New York Times, повідомляє Укрінформ із посиланням на прес-службу глави держави.

«Ці останні події безпосередньо впливають на безпеку всього НАТО. В даний час Росія має загрозливу кількість морських кораблів у Чорному морі, що означає, що це може загрожувати членам НАТО - Румунії, Болгарії та Туреччині. І це може бути лише початком», - наголосив Порошенко.

Глава держави акцентував увагу на значну присутність Росії і в Балтійському морі. «Нещодавно російські бійці були перехоплені не вперше над Балтійським регіоном і не подали плану польотів. Хто може гарантувати, що це не репетиція патрулювання над горезвісним газопроводом «Північний потік-2», який будується Росією через Балтійське море, щоб кинути виклик Європі?» - наголосив він.

Як повідомлялося, прикордонні кораблі Російської Федерації 25 листопада вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід з Одеси у Маріуполь. Російські спецназівці обстріляли й захопили три українські кораблі в Керченській протоці, а також 24 моряків.