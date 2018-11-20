Росія має небезпечну кількість кораблів у Чорному морі, що може загрожувати країнам-членам НАТО
|11:21 07.12.2018
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|Крым
Росія має небезпечну кількість кораблів у Чорному морі, що може загрожувати країнам-членам НАТО - Румунії, Болгарії та Туреччині.
Про це Президент Петро Порошенко написав у своїй статті для The New York Times, повідомляє Укрінформ із посиланням на прес-службу глави держави.
«Ці останні події безпосередньо впливають на безпеку всього НАТО. В даний час Росія має загрозливу кількість морських кораблів у Чорному морі, що означає, що це може загрожувати членам НАТО - Румунії, Болгарії та Туреччині. І це може бути лише початком», - наголосив Порошенко.
Глава держави акцентував увагу на значну присутність Росії і в Балтійському морі. «Нещодавно російські бійці були перехоплені не вперше над Балтійським регіоном і не подали плану польотів. Хто може гарантувати, що це не репетиція патрулювання над горезвісним газопроводом «Північний потік-2», який будується Росією через Балтійське море, щоб кинути виклик Європі?» - наголосив він.
Як повідомлялося, прикордонні кораблі Російської Федерації 25 листопада вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід з Одеси у Маріуполь. Російські спецназівці обстріляли й захопили три українські кораблі в Керченській протоці, а також 24 моряків.
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