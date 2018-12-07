Украинский консул посетил фигуранта "дела Сенцова" в российской колонии
|11:07 07.12.2018
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|Крым
К незаконно осужденному по обвинению в "подготовке терактов" в аннексированном Россией Крыму преподавателю истории Алексею Чирнию допустили украинского консула.
Об этом сообщил генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский, передает Левый Берег со ссылкой на Крым.Реалии.
Алексея Чирния российское следствие называет "сообщником" Олега Сенцова и Александра Кольченко.
Консул уточнил, что дипломаты четыре месяца не могли попасть к Чирнию в ИК-15 в городе Батайск Ростовской области. В конце августа российская сторона заявила, что осужденный якобы является гражданином РФ, и поэтому визит украинского консула к нему невозможен.
26 ноября консул передал Чирнию медикаменты, так как тот стал жаловаться на боли в области груди. Политзаключенному также привезли очередную партию конвертов и почтовых марок на сумму около 2 тысяч гривен. В ближайшее время Генконсульство планирует перечислить деньги на его тюремный счет.
Условия содержания Чирний назвал удовлетворительными в сравнении с другими пенитенциарными учреждениями, в которых он сидел ранее. В колонии узник старается много читать. По словам генконсула, он общался с политзаключенным около полутора часов.
Малышевский также рассказал, что Генконсульство сотрудничает с российскими правозащитниками и членами Областной наблюдательной комиссии, которые также посещают украинских политзаключенных. Визит правозащитников к Чирнию запланирован на вторую половину декабря.
С начала 2018 года украинским дипломатам удалось дважды посетить Чирния в ИК-9 в городе Шахты Ростовской области. Он неоднократно заявлял, что в 2014 году подал заявку на отказ от гражданства РФ и российский паспорт не получал.
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