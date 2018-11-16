Операции российского Военно-морского флота в северной части Атлантического океана представляют крупную угрозу Соединенным Штатам.

С таким утверждением выступил в четверг на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне министр американских ВМС Ричард Спенсер, информирует УНН.

“В Северной Атлантике есть явная угроза”, — считает министр. Он является гражданским координатором развития Военно-морских сил США. Спенсер также курирует аналогичным образом другой вид Вооруженных сил США — Корпус морской пехоты, но не является членом президентского кабинета и подчиняется министру обороны Джеймсу Мэттису.

“Северная Атлантика является отдельным театром (военных) действий. Речь идет о крупной угрозе, и потому мы создали Второй флот (ВМС США)”, — сказал Спенсер, отвечая на просьбу прокомментировать действия России в регионе.

В зону оперативной ответственности Второго флота входят Восточное побережье США и северная часть Атлантического океана. О возрождении этого флота Пентагон объявил в мае текущего года. 2-й флот создали 12 февраля 1950 года, он был расформирован 30 сентября 2011 года.

Кроме того, Спенсер выразил мнение, что в целом Россия представляет собой для США “угрозу в перспективе”, а Китай — уже “сформировавшуюся угрозу”.