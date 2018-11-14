В ходе столкновений в Афинах пострадали три человека, 35 задержанных
|09:48 07.12.2018
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|Греция
6 декабря 2018 года в Афинах во время митинга посвященного годовщине убийства 15-летнего подростка полицейским произошли столкновения с правоохранителями. В результате ранения получили три человека. 35 задержанных.
Как сообщает AP, двое пострадавших - сотрудники полиции, передает НВ.
"Протестующие в Афинах создали огромную горящую баррикаду и забросали ОМОН коктейлями Молотова, фейерверками и камнями. Также протестующие подожгли машину. Полиция ответила слезоточивым газом и водяной пушкой", - говорится в сообщении.
Полиция сообщила, что в Афинах было задержано 35 человек.
Как отмечается, греческая полиция привлекла к мерам по усилению безопасности в центре Афин более 2500 сотрудников. Также была закрыта главная станция метро на центральной площади Синтагма.
Шествие было посвящено 10-летию убийства полицейским 15-летнего подростка Алексиса Григоропулоса в районе Экзархия.
Напомним, что в 2008 году Алексис Григоропулос был среди подростков, которые пытались блокировать полицейскую машину в Афинах. Двое стражей порядка вышли из автомобиля, один из них бросил светошумовую гранату, другой, по его словам, сделал предупредительные выстрелы в воздух. Одна пуля, как заявил полицейский, попала рикошетом подростку в грудь. Однако свидетели заявили, что полицейский прицелился и выстрелил в парня. По мнению суда, убийство было преднамеренным.
Полицейского выпустившего пулю приговорили к пожизненному заключению. Согласно вердикту суда присяжных, 39-летний офицер полиции Эпаминондас Корконеас преднамеренно застрелил Алексиса Григоропулоса. Второй полицейский получил срок за соучастие в преступлении.
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