6 декабря 2018 года в Афинах во время митинга посвященного годовщине убийства 15-летнего подростка полицейским произошли столкновения с правоохранителями. В результате ранения получили три человека. 35 задержанных.

Как сообщает AP, двое пострадавших - сотрудники полиции, передает НВ.

"Протестующие в Афинах создали огромную горящую баррикаду и забросали ОМОН коктейлями Молотова, фейерверками и камнями. Также протестующие подожгли машину. Полиция ответила слезоточивым газом и водяной пушкой", - говорится в сообщении.

Полиция сообщила, что в Афинах было задержано 35 человек.

Как отмечается, греческая полиция привлекла к мерам по усилению безопасности в центре Афин более 2500 сотрудников. Также была закрыта главная станция ​​метро на центральной площади Синтагма.

Шествие было посвящено 10-летию убийства полицейским 15-летнего подростка Алексиса Григоропулоса в районе Экзархия.

Напомним, что в 2008 году Алексис Григоропулос был среди подростков, которые пытались блокировать полицейскую машину в Афинах. Двое стражей порядка вышли из автомобиля, один из них бросил светошумовую гранату, другой, по его словам, сделал предупредительные выстрелы в воздух. Одна пуля, как заявил полицейский, попала рикошетом подростку в грудь. Однако свидетели заявили, что полицейский прицелился и выстрелил в парня. По мнению суда, убийство было преднамеренным.

Полицейского выпустившего пулю приговорили к пожизненному заключению. Согласно вердикту суда присяжных, 39-летний офицер полиции Эпаминондас Корконеас преднамеренно застрелил Алексиса Григоропулоса. Второй полицейский получил срок за соучастие в преступлении.