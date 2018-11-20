Витримка українських моряків, яких полонили сили Російської Федерації у акваторії Керченської протоки, врятувала Україну від повномасштабної військової агресії Росії.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак в ефірі телеканалу Прямий, передає УНІАН.

"Якщо б вони відкрили вогонь, я думаю, що навряд чи у нас сьогодні відбувалася би ця передача, і було би все по-іншому. Тому що Російська Федерація чекала і готувала цю провокацію", - сказав Полторак.

Міністр оборони зазначив, що лише витримка моряків врятувала Україну від широкомасштабної агресії Росії.

"Тому що з тих перехватів, які ми бачимо, з перемовин, які велись між кораблями ФСБ Росії і Чорноморського флоту та нашими моряками, де вони ображали, де вони нахабно себе вели, де вони в кінці кінців застосували зброю, – тільки витримка спасла ситуацію від широкомасштабної агресії", - розповів Полторак.



