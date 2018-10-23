Трамп назвал имя нового постпреда США в ООН

09:15 07.12.2018 0 комментариев Украина

Президент США Дональд Трамп решил назначить новым постпредом в ООН руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт.

Как передает Bloomberg, данное решение подтвердили три источника. Однако на данный момент неизвестно, на какую должность будет в последствии назначена Никки Хейли, сообщает Новое Время.

"48-летняя Нойерт - необычный выбор для должности в ООН, поскольку она имеет мало опыта работы в правительстве и во внешней политике. Ранее она работала корреспондентом Fox News", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Нойерт получила сильную поддержку государственного секретаря США Майка Помпео. Также, как отмечает издание, она тесно связана с дочерью американского президента Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером.

"Если Нойерт будет одобрена Сенатом, ей придется работать с широкой повесткой дня в ООН, возглавляемой необходимостью поддержания международных санкций в отношении Северной Кореи", - говорится в сообщении.

Указано, что она также "возьмет на себя усилия администрации Трампа, направленные на защиту Израиля в ООН и противодействию тому, что Хейли назвала предвзятостю организации в отношении еврейского государства".

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года. 

После этого Трамп сообщил, что рассмотрит кандидатуру своего бывшего экономического советника Дины Пауэлл на должность постоянного представителя в ООН. Однако она отказалась от предложения Трампа.

Позже СМИ сообщили, что Трамп предложил Нойерт должность посла США при ООН.

 



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