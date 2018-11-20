Тяжелое ранение ног и ампутация пальцев: волонтеры рассказали о травмах украинских моряков / Видео

09:01 07.12.2018 0 комментариев Крым

Советник командующего Военно-морскими силами Украины, волонтер Виктория Христенко сообщила, что у одного из раненых украинских моряков, которые были захвачены во время атаки россиянами украинских кораблей у Керченского пролива, тяжелое ранение ног, у другого - травматическая ампутация пальцев кисти.

В эфире телеканала Прямой Христенко сообщила, что украинские консулы не получили никакой официальной информации о характере ранений пострадавших моряков, кроме той, что раненых посетила омбудсмен Москвы Татьяна Потяева, передает Новое Время.

"Трое моряков находятся в Матросской тишине (московское СИЗО - ред.). Ни видео, ни подтверждения о характере ранений официально не получили наши консулы, кроме того, что будто бы раненых посетила омбудсмен Москвы. У одного из парней тяжелое ранение ног, то, что он передвигается на костылях, ни о чем нам не говорит, мы не видим его ранений и какую ему сделали операцию в изоляторе. У одного из парней травматическая ампутация пальцев кисти", - рассказала Христенко.

Как уточняется, информация о ранениях была получена от волонтеров, которые помогали морякам во время пребывания в следственном изоляторе оккупированного Симферополя. 

Христенко также призвала писать письма пленным морякам, отметив, что письма должны быть на русском языке, не иметь украинской символики и не затрагивать  политические темы, иначе их не пропустит тюремная цензура.

Ранее адвокат Евгения Закревская рассказала, что по словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы Павла Пятницкого, захваченным украинским морякам "делают перевязку и ставят капельницы". 

Сотрудник контрразведки СБУ Василий Сорока, который во время атаки РФ получил осколочное ранение руки, находится в одиночной камере.

Андрей Эйдер с осколочными ранениями ног - с двумя сокамерниками, которые якобы помогают ему выходить на прогулку. Эйдеру также выдали трость.

Третий раненый моряк - Андрей Артеменко - тоже находится в камере с двумя соседями, у него осколочное ранение руки и поврежденные белки глаз.

29 ноября стало известно, что захваченных украинских моряков вывозят из СИЗО Симферополя. Адвокат Николай Полозов сообщил, что 21 украинский моряк находится в СИЗО Лефортово, трое раненых были доставлены в госпиталь СИЗО Матросская тишина в Москве.

Российские силовики захватили два малых бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.



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