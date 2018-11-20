Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас хоче обговорити пропозицію розширення місії ОБСЄ на Азовське море під час зустрічі представників країн "нормандської четвірки", що має відбутись 11 грудня.

Через загострення українсько-російської кризи довкола Азовського моря та Керченської протоки міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) запропонував поширити дію моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Азовське море.

Про це він заявив у четвер, 6 грудня, на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ у Мілані, повідомляє DW, передає УНІАН.

За словами Мааса, це стане темою обговорення під час зустрічі між представниками України та Росії за посередництва Німеччини і Франції, яка має відбутися у вівторок, 11 грудня, у Берліні.

Раніше про проведення зустрічі в такому форматі домовились канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Росії Володимир Путін під час саміту G20 у Буенос-Айресі.

Однак пізніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що конфлікт Москви і Києва довкола Керченської протоки не може бути темою нормандського формату.

Як зазначається, перед цим глава німецького МЗС зустрівся з міністрами закордонних справ України Павлом Клімкіним та Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити пропозицію переговорів.

"Я гадаю, що з українського боку вона була розцінена як раціональна. З російського ж боку, навпаки, дуже й дуже скептично", - резюмував Маас.



