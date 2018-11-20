У Німеччині запропонували поширити місію ОБСЄ на Азовське море

08:58 07.12.2018 0 комментариев Крым

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас хоче обговорити пропозицію розширення місії ОБСЄ на Азовське море під час зустрічі представників країн "нормандської четвірки", що має відбутись 11 грудня.

Через загострення українсько-російської кризи довкола Азовського моря та Керченської протоки міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) запропонував поширити дію моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Азовське море.

Про це він заявив у четвер, 6 грудня, на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ у Мілані, повідомляє DW, передає УНІАН.

За словами Мааса, це стане темою обговорення під час зустрічі між представниками України та Росії за посередництва Німеччини і Франції, яка має відбутися у вівторок, 11 грудня, у Берліні.

Раніше про проведення зустрічі в такому форматі домовились канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Росії Володимир Путін під час саміту G20 у Буенос-Айресі.

Однак пізніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що конфлікт Москви і Києва довкола Керченської протоки не може бути темою нормандського формату.

Як зазначається, перед цим глава німецького МЗС зустрівся з міністрами закордонних справ України Павлом Клімкіним та Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити пропозицію переговорів.

"Я гадаю, що з українського боку вона була розцінена як раціональна. З російського ж боку, навпаки, дуже й дуже скептично", - резюмував Маас.

 



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