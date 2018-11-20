Кораблі ВМС України продовжать проходити через Керченську протоку, в іншому випадку Україна втратить Азовське море
|08:29 07.12.2018
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|Крым
Україна не відмовиться від проходження військових кораблів Керченською протокою.
Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив міністр оборони України Степан Полторак, передает УНІАН.
"Ми не порушили жодного пункту жодного договору, ми діяли абсолютно так само, як і в попередній раз. Але ми не відмовимося від нашого права проходити через Керченську протоку і від нашого права бути присутніми в Азовському морі", - сказав він.
Міністр уточнив, що "сьогодні ніхто нікуди не йде", це станеться, коли Військово-морські сили України "будуть готові". "Коли будемо готові до проведення наступного переходу для проведення ротацій наших підрозділів, ми будемо здійснювати такі самі проходи з виконанням усіх міжнародних норм і прав. До цього часу, я думаю, міжнародний тиск на Росію дасть їм зрозуміти, що вони не виконують міжнародні зобов'язання", - сказав Степан Полторак.
Очільник Міноборони зазначив, що якщо Україна відмовиться від проходження військових кораблів Керченською протокою, "це буде означати, що Росія повністю окупувала Азовське море і ми просто втратимо ще одну територію. Ми собі цього дозволити не можемо".
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