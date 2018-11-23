У США закликали Росію звільнити Сенцова та інших українських політв'язнів
|08:15 07.12.2018
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|Крым
У Сполучених Штатах Америки закликали Російську Федерацію звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів.
Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні у Twitter, передає УНІАН.
"Скоро у Страсбурзі Олега Сенцова буде нагороджено премією Сахарова. Росії ще не пізно зробити правильний вчинок: негайно звільнити Сенцова та всіх українських політичних в’язнів. Сенцов повинен отримати цю премію особисто", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 1 грудня сестра незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан заявила, що у її брата, як і раніше, залишаються проблеми з нирками і печінкою. Вона повідомила, що жодних прогнозів на позитивне відновлення стану здоров'я її брата немає.
Також Каплан підтвердила, що 12 грудня відвідає Страсбург, де разом з адвокатом Дмитром Дінзе візьме участь у церемонії вручення Сенцову премії Європарламенту "За свободу думки" імені Андрія Сахарова.
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