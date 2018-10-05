Грузинський міністр вказав на протизаконні дії Росії
|08:01 07.12.2018
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|Грузия
Росія порушує свої зобов'язання і міжнародне право щодо країн, які входять до групи ГУАМ.
Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані на зустрічі глав МЗС ОБСЄ у Мілані у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Існування конфліктів у регіоні ГУАМ представляє серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці. Ці конфлікти мають бути вирішені на основі цілковитого поважання територіальної цілісності країн у їх міжнародно визнаних кордонах", - заявив Залкаліані.
Він висловив особливе занепокоєння тривалою агресією Росії проти України. Останній випадок "неспровокованої воєнної агресії поблизу Азовського моря і Керченської протоки є жахливим порушенням міжнародного права", підкреслив міністр.
Через 10 років після повномасштабної воєнної російської агресії проти Грузії, РФ продовжує порушувати принцип територіальної цілісності та суверенітету, незаконно нарощує свою військову присутність, прагне дестабілізувати ситуацію та інтенсифікувала кроки у напрямі фактичної анексії регіонів, грубо порушуючи гуманітарне право людей у зоні конфлікту і дискримінуючи грузинське населення у Південній Осетії та Абхазії, додав Залкаліані.
Міністр закликав Росію почати нарешті виконувати свої міжнародні зобов'язання.
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