Молдова 6 грудня передала Україні головування у Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ).

Про це повідомляє міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови за підсумками засідання глав зовнішньополітичних відомств країн ГУАМ, що відбулося на полях засідання Міністерської ради ОБСЄ у Мілані, передає Радио Свобода.

«Переконаний, що традиція, яка існує в рамках ГУАМ, працювати на основі консенсусу дась змогу державам-членам Організації продовжити плідну та взаємовигідну співпрацю, як на регіональному, так і на міжнародному рівні", – цитує міністерство слова глави відомства Тудора Ульяновського.

Міністр побажав успіху українським колегам, висловивши впевненість, що ГУАМ буде зміцнювати співробітництво на користь країн-членів та їх громадян.

У 2017 році у Києві пройшов перший за дев’ять років саміт ГУАМ.

Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ із участю Грузії, України, Азербайджану і Молдови була заснована 1997 року.

Із 1999 по 2005-й до організації також входив Узбекистан, і тоді вона звалася ГУУАМ. Але це об’єднання так і не стало постійно активною міжнародною організацією, переживши кілька сплесків активності і періодів застою.