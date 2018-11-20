США не розглядають можливість військової відповіді на дії Росії в Азовському морі і Керченській протоці.

Про це заявив голова об’єднаного комітету начальників штабів США Джозеф Данфорд на дискусійному майданчику The Washington Post, повідомляє УНН.

Разом з тим він підкреслив, що міжнародне співтовариство зобов’язане відреагувати в іншій формі на дії Росії, спрямовані на обмеження судноплавства в районі Азовського моря.

“Я думаю, що міжнародне співтовариство обов’язково має відреагувати в сфері дипломатії, економіки або безпеки... Зараз не йде обговорення військового виміру відповіді на (інцидент) в Азовському морі”, — заявив Данфорд.

Крім того голова об’єднаного комітету начальників штабів США підтвердив, що продовжує регулярні контакти з колегою, начальником російського Генштабу Валерієм Герасимовим.

За його словами, подібні контакти покликані скоротити ризик військового зіткнення між двома країнами і дозволяють здійснювати взаємодію в Сирії. “Наші розмови покликані знизити ризики прорахунків з Росією і в разі кризи допомогти розв’язати цю кризу”, — розповів він.

Раніше CNN з посиланням на джерела повідомляв, що США мають намір ввести в Чорне море корабель в зв’язку з інцидентом в Керченській протоці між Росією і Україною.

За даними телеканалу, Сполучені Штати вже повідомили про свій намір по дипломатичних каналах Туреччину, як того вимагає конвенція Монтре 1936 року.