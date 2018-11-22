Затриманий вранці 6 грудня російськими силовиками адвокат Еміль Курбедінов заявив, що його переслідують через те, що він є захисником одного із захоплених ФСБ українських військовослужбовців.

Таку заяву Курбедінов зробив під час перерви засідання Київського райсуду Сімферополя.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, відповідаючи на питання російських журналістів, Курбедінов підкреслив, що він захищає командира малого броньованого катера «Нікополь», колишнього курсанта Академії ВМС імені Нахімова в Севастополі Богдана Небилицю, і «з цим пов’язує своє переслідування».

6 грудня в анексованому Криму співробітники російського Центру з протидії екстремізму затримали адвоката Еміля Курбедінова. Російські силовики затримання поки що не коментували.

За даними російського адвоката Миколи Полозова, Курбедінов раніше цього тижня прийняв доручення на захист військовополонених українських моряків.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав затримання захисника «полюванням на адвокатів» в анексованому Криму.

Сообщалось, что оккупанты задержали адвоката Курбединова по доносу бывшего жителя Крыма.

Адвокат Николай Полозов считает, что задержание в оккупированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова – это "первая ласточка", российские власти будут давить и на других юристов, защищающих захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Помимо этого, был задержан крымскотатарский активист, который освещал "судебный процесс".