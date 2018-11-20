Министерство иностранных дел Литвы предлагает ввести индивидуальные санкции против россиян, причастных к вооруженному захвату украинских кораблей и военных моряков в нейтральных водах Черного моря.

Об этом в четверг, 6 декабря, сообщила пресс-служба ведомства, пишет ZN,UA.

"6 декабря Министерство иностранных дел Литовской Республики обратилось в Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литовской Республики с предложением включить в национальный список нежелательных лиц, которые принимали непосредственное участия в акте агрессии против украинских военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе и Черном море 25 ноября, а также представителей военного руководства Российской Федерации, ответственных за этот акт", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что МИД Литвы активно проводит консультации с другими членами международного сообщества относительно необходимых контрмер против России.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает введение санкций против России за атаку в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября российские спецназовцы атаковали и с применением боевого оружия захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских Вооруженных сил Украины, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, РФ незаконно удерживает 24 украинца.