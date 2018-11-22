В окупованому Криму затримали активіста за висвітлення справи Курбедінова / Відео
|20:44 06.12.2018
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|Крым
Сьогодні, 6 грудня, у “суді” Сімферополя затримали активіста “Кримської Солідарності” Нурі Абдурашид, який збирався висвітлювати судове засідання у справі адвоката Еміля Курбедінова.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Антон Наумлюк, передає УНН.
“У будівлі Київського районного суду Сімферополя затримали активіста „Кримської Солідарності“ Нурі Абдурашид, який мав намір висвітлювати судове засідання у справі адвоката Еміля Курбедінова. Його відвели судові пристави для складання протоколу”, — написав журналіст.
Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що співробітники російського центру з протидії екстремізму затримали в окупованому Криму відомого кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова.
Курбедінова уже затримували у Криму разом з активістами у вересні 2017 року.
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