Сьогодні, 6 грудня, у “суді” Сімферополя затримали активіста “Кримської Солідарності” Нурі Абдурашид, який збирався висвітлювати судове засідання у справі адвоката Еміля Курбедінова.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Антон Наумлюк, передає УНН.

“У будівлі Київського районного суду Сімферополя затримали активіста „Кримської Солідарності“ Нурі Абдурашид, який мав намір висвітлювати судове засідання у справі адвоката Еміля Курбедінова. Його відвели судові пристави для складання протоколу”, — написав журналіст.

Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що співробітники російського центру з протидії екстремізму затримали в окупованому Криму відомого кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова.

Курбедінова уже затримували у Криму разом з активістами у вересні 2017 року.