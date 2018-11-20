Міністр закордонних справ України Павло Клімкін стверджує, що українські консули почали відвідування українських військовополонених моряків, яких Росія утримує в Москві.

Про це він заявив у коментарі на полях міністерської зустрічі ОБСЄ, повідомляє з Мілана кореспондент "Європейської правди".

Клімкін стверджує, що домовленість про це стала результатом тиску на РФ в рамках даної організації.

"Позитивний результат зустрічі ОБСЄ – те, що ми вибили у них (російської влади –ЄП) відповідь на питання, де знаходяться наші хлопці і вибили графік консульських відвідин.

Саме зараз наші консули зустрічаються з пораненими хлопцями, з трьома, і потім кожен день будуть зустрічатися з іншими – щоби до суботи консули переконалися, в якому вони стані", - заявив міністр.

Клімкін уточнив, що цього результату вдалося досягти без прямих переговорів з російським міністром закордонних справ, завдяки тиску партнерів.

"Ми пояснювали, що росіяни порушують і закон, і принципи моралі, і попросили наших партнерів вплинути. Ми розуміли, що якщо вони від всіх почують, що вони порушують і міжнародне право, і двосторонню консульську угоду між Україною і Росією, за якою вони мали гарантувати консулам доступ до них протягом трьох діб", - розповів Клімкін.

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця. Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.