Росія допустила українських консулів до військовополонених моряків
|20:28 06.12.2018
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|Крым
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін стверджує, що українські консули почали відвідування українських військовополонених моряків, яких Росія утримує в Москві.
Про це він заявив у коментарі на полях міністерської зустрічі ОБСЄ, повідомляє з Мілана кореспондент "Європейської правди".
Клімкін стверджує, що домовленість про це стала результатом тиску на РФ в рамках даної організації.
"Позитивний результат зустрічі ОБСЄ – те, що ми вибили у них (російської влади –ЄП) відповідь на питання, де знаходяться наші хлопці і вибили графік консульських відвідин.
Саме зараз наші консули зустрічаються з пораненими хлопцями, з трьома, і потім кожен день будуть зустрічатися з іншими – щоби до суботи консули переконалися, в якому вони стані", - заявив міністр.
Клімкін уточнив, що цього результату вдалося досягти без прямих переговорів з російським міністром закордонних справ, завдяки тиску партнерів.
"Ми пояснювали, що росіяни порушують і закон, і принципи моралі, і попросили наших партнерів вплинути. Ми розуміли, що якщо вони від всіх почують, що вони порушують і міжнародне право, і двосторонню консульську угоду між Україною і Росією, за якою вони мали гарантувати консулам доступ до них протягом трьох діб", - розповів Клімкін.
25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.
Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця. Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.
Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.
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