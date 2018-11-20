США осуществили внеплановый полет над территорией Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона, сообщает Европейская правда.

"США и их союзники осуществили внеплановый полет в рамках Договора по открытому небу. Выбор времени этого полета направлен на то, чтобы подтвердить обязательства США перед Украиной и другими странами-партнерами", - говорится в сообщении.

"Необоснованная атака России на украинские корабли в Черном море у Керченского пролива - это опасная эскалация из-за тенденции все более провокационного и угрожающего поведения", - добавили в Пентагоне.

Отмечается, что США хотят лучших отношений с Россией, но "пока это невозможно из-за незаконных и дестабилизирующих действий в Украине и других местах".

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками.

Задержанных моряков доставили в оккупированный Россией Крым и арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".