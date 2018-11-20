Задержание в оккупированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова – это "первая ласточка", российские власти будут давить и на других юристов, защищающих захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил адвокат Николай Полозов.



Настоящей причиной задержания в оккупированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова являются не его публикации в социальных сетях, а то, что он взялся защищать захваченных в Керченском проливе украинских моряков. Такое мнение выразил адвокат Николай Полозов.



"Курбединова задержали сотрудники "Центра по противодействию экстремизму". Формальное основание – якобы опубликованная им запись в соцсетях, которая содержала символику запрещенных в России организаций. На самом же деле в оккупированном Крыму проводится последовательная политика по давлению на адвокатов, работающих над политически мотивированными делами. Последнее дело, за которое взялся Курбединов, связано с захваченными украинскими моряками. На мой взгляд, реальным поводом для его задержания послужил именно этот факт. Для властей РФ это дело – серьезная головная боль. И задержание Курбединова – "первая ласточка". Российские власти будут давить и на других адвокатов, защищающих украинских моряков. То есть могут быть задержания, фабрикация административных и даже уголовных дел. И не факт, что такие меры будут задействовать только по отношению к крымскотатарским адвокатам. Под угрозой все", – отметил Полозов.



По его словам, Украина и международное сообщество не должны оставлять без внимания задержание Курбединова.



"Я сейчас в Киеве и не знаю, будут ли давить на меня, когда вернусь в Москву. С подобным я уже сталкивался. А сейчас у них стоит задача деактивировать адвокатов, занятых острыми политическими делами, тем более связанными с Украиной. Для Курбединова многое зависит от "внешних раздражителей" – именно на них будут реагировать российские власти. Если Украина и международное сообщество дадут четко понять, что преследование адвокатов недопустимо, от Курбединова на время могут отстать. А если их позиция будет пассивной, то дело может дойти и до уголовного преследования. Что касается дела захваченных моряков, сейчас межведомственная группа занимается отбором представленных кандидатур. Формирование команды адвокатов продолжается. Думаю, до конца недели украинские органы власти примут окончательное решение по кандидатурам. И они уже будут защищать моряков", – подчеркнул Полозов.



Эмиль Курбединов был задержан в оккупированном Крыму по доносу бывшего жителя полуострова.