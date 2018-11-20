Курбединов – "первая ласточка". будут давить и на других юристов, защищающих захваченных украинских моряков

19:55 06.12.2018 0 комментариев Крым

Задержание в оккупированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова – это "первая ласточка", российские власти будут давить и на других юристов, защищающих захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил адвокат Николай Полозов.

Настоящей причиной задержания в оккупированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова являются не его публикации в социальных сетях, а то, что он взялся защищать захваченных в Керченском проливе украинских моряков. Такое мнение выразил адвокат Николай Полозов.

"Курбединова задержали сотрудники "Центра по противодействию экстремизму". Формальное основание – якобы опубликованная им запись в соцсетях, которая содержала символику запрещенных в России организаций. На самом же деле в оккупированном Крыму проводится последовательная политика по давлению на адвокатов, работающих над политически мотивированными делами. Последнее дело, за которое взялся Курбединов, связано с захваченными украинскими моряками. На мой взгляд, реальным поводом для его задержания послужил именно этот факт. Для властей РФ это дело – серьезная головная боль. И задержание Курбединова – "первая ласточка". Российские власти будут давить и на других адвокатов, защищающих украинских моряков. То есть могут быть задержания, фабрикация административных и даже уголовных дел. И не факт, что такие меры будут задействовать только по отношению к крымскотатарским адвокатам. Под угрозой все", – отметил Полозов.

По его словам, Украина и международное сообщество не должны оставлять без внимания задержание Курбединова.

"Я сейчас в Киеве и не знаю, будут ли давить на меня, когда вернусь в Москву. С подобным я уже сталкивался. А сейчас у них стоит задача деактивировать адвокатов, занятых острыми политическими делами, тем более связанными с Украиной. Для Курбединова многое зависит от "внешних раздражителей" – именно на них будут реагировать российские власти. Если Украина и международное сообщество дадут четко понять, что преследование адвокатов недопустимо, от Курбединова на время могут отстать. А если их позиция будет пассивной, то дело может дойти и до уголовного преследования. Что касается дела захваченных моряков, сейчас межведомственная группа занимается отбором представленных кандидатур. Формирование команды адвокатов продолжается. Думаю, до конца недели украинские органы власти примут окончательное решение по кандидатурам. И они уже будут защищать моряков", – подчеркнул Полозов. 

Эмиль Курбединов был задержан в оккупированном Крыму по доносу бывшего жителя полуострова.



Ещё на эту тему:

07:57 05.12.2018
Рідні політв'язня Панова повідомили, що його етапували до Криму
12:17 04.12.2018
"Борьбу за деоккупацию Крыма никто не прекращает, работы хватит всем"- экс-постпред Украины в АРК
09:44 04.12.2018
"Суд" по справі "українських диверсантів" у Криму призначено на четвер
20:05 03.12.2018
Из-за "инцидента" в Черном море Эстония может отказаться от договора с РФ о границе
11:11 03.12.2018
Голова Пентагону на форумі з питань оборони - заяви про ескалацію в Керченській протоці, Росію та Путіна
15:42 29.11.2018
Меркель планирует обсудить с Путиным тему Азовского моря во время G20
08:16 29.11.2018
Чехия обещает помочь Украине разблокировать Азовское море
14:59 28.11.2018
"Если Трамп называет агрессией действия пограничников РФ, мы с этим не согласны" - Песков
18:47 23.11.2018
"Новый формат" заседания с Путиным в оккупированном Крыму оказался показухой без галстуков
15:01 23.11.2018
В Госдуме расценили украинские учения в Азовском море как призыв "на захват своего морского побережья"
12:45 23.11.2018
"Вице-премьер" оккупированного Крыма выразил мнение, что процесс, подобный Нюрнбергскому, в будущем еще может случиться
07:48 23.11.2018
В МИД России считают что милитаризация Азовского моря лишь повод для новых санкций
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:51 06.12.2018
Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения российских СМИ. Баку не нужны ракеты «Бал-Э»
14:38 05.12.2018
РФ передумала продавать Азербайджану БРК "Бал-Э" "для обеспечения безопасности кораблей Каспийской флотилии"
19:59 04.12.2018
СМИ: Крупная нефтяная компания продает свою долю в Азербайджане
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
Все новости страны
Армения Армения
14:39 04.12.2018
В Армении разбился СУ-25. Экипаж погиб
13:14 04.12.2018
Из-за ситуации вокруг генсека саммит ОДКБ переносится на новую дату
12:44 03.12.2018
Ереван заявил о завершении подготовки контракта с Москвой на истребители Су-30СМ
09:51 03.12.2018
Экс-министра Армении подозревают в получении взятки в $14 миллионов
Все новости страны
Болгария Болгария
13:59 03.12.2018
Bulgaria Air отменила авиарейсы в Украину
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
07:54 06.12.2018
Афины против использования политики санкций в отношениях с Москвой
09:22 05.12.2018
США вважають, що Македонія може стати членом НАТО у 2020 році
19:10 03.12.2018
В Греции суд перенес слушание дела российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов
14:56 29.11.2018
Забастовка в Греции: на 24 часа остановился весь транспорт
Все новости страны
Грузия Грузия
19:19 06.12.2018
Поліція затримала зятя чинного президента Грузії
11:44 06.12.2018
Грузинская авиакомпания прекращает полеты в Украину
19:11 05.12.2018
Грузия купит здания для дипломатических миссий в Страсбурге и Лондоне
11:11 05.12.2018
НАТО продолжит работу по подготовке Грузии к членству и призывает Украину продолжать реформирование
Все новости страны
Молдова Молдова
14:15 04.12.2018
Додон, який заперечував агресію РФ, досі "мріє" про зустріч з керівництвом України
20:17 03.12.2018
Путин отправляет 170 тысяч молдаван домой проголосовать за "коллег по парламенту" Додона
06:21 03.12.2018
Парламент Молдовы одобрил проведение референдума о сокращении количества депутатов
16:19 30.11.2018
В Молдове могут завести дело на украинского чиновника за подделку диплома / Фото
Все новости страны
Россия Россия
18:12 06.12.2018
В России отреагировали на брошенный США вызов поблизости от Владивостока
14:14 06.12.2018
Из-за санкций торговля России с европейскими и некоторыми другими странами потеряла приблизительно $100 млрд
13:12 06.12.2018
В Польше канал к морю, раздражающий Москву, получил экологические разрешения
09:12 06.12.2018
США кинули виклик Росії: американський есмінець проплив поблизу Владивостока
Все новости страны
Румыния Румыния
12:24 05.12.2018
План развития сотрудничества погранведомств Украины и Румынии на 2019г подписали главы служб двух стран
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
Все новости страны
Турция Турция
07:41 06.12.2018
Анкара против напряженности в регионе. Турция также прилагает усилия в этом вопросе
14:10 30.11.2018
Турция активно ведет морскую геологоразведку
11:22 30.11.2018
На саммите G20 Трамп встретится c Эрдоганом только неофициально
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
Все новости страны
Украина Украина
20:44 06.12.2018
В окупованому Криму затримали активіста за висвітлення справи Курбедінова / Відео
20:28 06.12.2018
Росія допустила українських консулів до військовополонених моряків
20:08 06.12.2018
США провели внеплановый полет из-за событий в Керченском проливе
19:55 06.12.2018
Курбединов – "первая ласточка". будут давить и на других юристов, защищающих захваченных украинских моряков
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс