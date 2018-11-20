Європарламент вивісив банер на честь лауреата премії Сахарова Олега Сенцова / Фото
|19:31 06.12.2018
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|Крым
Європейський парламент вивісив банер на честь лауреата премії Сахарова «За свободу думки» українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в російській колонії за надуманим звинуваченням.
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, таким чином Європарламент продемонстрував «готовність» до церемонії нагородження премією Сахарова, яка пройде 12 грудня.
Сенцову присудили премію 25 жовтня. Церемонія нагородження повинна відбутися в Страсбурзі.
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