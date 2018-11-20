Європейський парламент вивісив банер на честь лауреата премії Сахарова «За свободу думки» українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в російській колонії за надуманим звинуваченням.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, таким чином Європарламент продемонстрував «готовність» до церемонії нагородження премією Сахарова, яка пройде 12 грудня.

Сенцову присудили премію 25 жовтня. Церемонія нагородження повинна відбутися в Страсбурзі.



Фото Радіо Свобода