Поліція затримала зятя чинного президента Грузії

19:19 06.12.2018 0 комментариев Грузия

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомляє про затримання в Тбілісі Міндії Гогочурі, зятя чинного президента ГрузіїГіоргі Маргвелашвілі.

За повідомленням, його разом із соратником затримали за підозрою в незаконному володінні зброєю, пише Радіо Свобода.

За даними МВС, соратник Ґоґочурі перебував у розшуку ще і за звинуваченням в заподіянні шкоди здоров’ю. Його імені не повідомляють.

Обох затримали під час операції поліції у ніч на 6 грудня в одній із квартир у Тбілісі.

За інформацією МВС, у затриманих були пістолети, які вони викинули з вікна.

В останні роки зятя чинного президента Грузії кілька разів затримували за різними обвинуваченнями, але він жодного разу не був засуджений.

Від 2016 року Гогочурі двічі шпиталізували із вогнепальними пораненнями.

Маргвелашвілі – чинний президент Грузії, після інавгурації цю посаду обійме Саломе Зурабішвілі, яка виграла вибори, що відбулися в Грузії в кінці листопада.



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