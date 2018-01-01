Поліція затримала зятя чинного президента Грузії
|19:19 06.12.2018
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|Грузия
Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомляє про затримання в Тбілісі Міндії Гогочурі, зятя чинного президента ГрузіїГіоргі Маргвелашвілі.
За повідомленням, його разом із соратником затримали за підозрою в незаконному володінні зброєю, пише Радіо Свобода.
За даними МВС, соратник Ґоґочурі перебував у розшуку ще і за звинуваченням в заподіянні шкоди здоров’ю. Його імені не повідомляють.
Обох затримали під час операції поліції у ніч на 6 грудня в одній із квартир у Тбілісі.
За інформацією МВС, у затриманих були пістолети, які вони викинули з вікна.
В останні роки зятя чинного президента Грузії кілька разів затримували за різними обвинуваченнями, але він жодного разу не був засуджений.
Від 2016 року Гогочурі двічі шпиталізували із вогнепальними пораненнями.
Маргвелашвілі – чинний президент Грузії, після інавгурації цю посаду обійме Саломе Зурабішвілі, яка виграла вибори, що відбулися в Грузії в кінці листопада.
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