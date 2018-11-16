Бывший крымский прокурор проиграл суд Генпрокуратуре, на которую пожаловался за включение в список "правоохранителей-предателей".

Последняя инстанция, Верховный суд, не удовлетворил жалобу Дмитрия Лесового, которого подозревают в государственной измене, пишет Украинская правда.

Лесовой подал иск о защите чести и опровержении недостоверной информации.

Экс-правоохоранителю не понравилось, что Генпрокуратура обнародовала перечень своих подчиненных, которые перешли на службу оккупантов.

Лесовой требовал удалить его фото и личные данные, указанные в этом перечне, и заявить на телевидении, что "информация отномительного него как преступника и предателя является недостоверной".

Мужчина также ссылался на брифинг заместителя генпрокурора Юрия Луценко Анатолия Матиоса, который неоднократно называл крымских экс-коллег "предателями" и "лицами, которые заслуживают осуждения".

Но Верховный суд решил, что такие заявления Матиоса были "лишь оценочным выражением его личных взглядов", "выражением субъективного мнения и взглядов" и не подлежат опровержению, "поскольку в демократическом обществе каждый имеет право на свободу слова".

Относительно публикации списка "прокуроров-предателей", суд отметил, что жалобщик Лесовой действительно является подозреваемым в государственной измене.

В частности, он, по версии следствия, согласился на должность так называемого помощника прокурора города Судака после оккупации Крыма.

Своими действиями мужчина якобы способствовал представителям Российской Федерации в проведении подрывной деятельности.

Суд подчеркнул, что включение Лесового в перечень подозреваемых не означает, что он признан преступником.