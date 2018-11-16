Экс-прокурор из оккупированного Крыма не смог через суд избавится от "клейма" предателя

18:57 06.12.2018 0 комментариев Крым

Бывший крымский прокурор проиграл суд Генпрокуратуре, на которую пожаловался за включение в список "правоохранителей-предателей".

Последняя инстанция, Верховный суд, не удовлетворил жалобу Дмитрия Лесового, которого подозревают в государственной измене, пишет Украинская правда.

Лесовой подал иск о защите чести и опровержении недостоверной информации.

Экс-правоохоранителю не понравилось, что Генпрокуратура обнародовала перечень своих подчиненных, которые перешли на службу оккупантов.

Лесовой требовал удалить его фото и личные данные, указанные в этом перечне, и заявить на телевидении, что "информация отномительного него как преступника и предателя является недостоверной".

Мужчина также ссылался на брифинг заместителя генпрокурора Юрия Луценко Анатолия Матиоса, который неоднократно называл крымских экс-коллег "предателями" и "лицами, которые заслуживают осуждения".

Но Верховный суд решил, что такие заявления Матиоса были "лишь оценочным выражением его личных взглядов", "выражением субъективного мнения и взглядов" и не подлежат опровержению, "поскольку в демократическом обществе каждый имеет право на свободу слова".

Относительно публикации списка "прокуроров-предателей", суд отметил, что жалобщик Лесовой действительно является подозреваемым в государственной измене.

В частности, он, по версии следствия, согласился на должность так называемого помощника прокурора города Судака после оккупации Крыма.

Своими действиями мужчина якобы способствовал представителям Российской Федерации в проведении подрывной деятельности.

Суд подчеркнул, что включение Лесового в перечень подозреваемых не означает, что он признан преступником.



Ещё на эту тему:

15:57 04.12.2018
Покинул свой пост, наскандаливший в оккупированном Гурзуфе, директор МДЦ «Артек»
13:29 23.11.2018
Оккупанты сформировали очередное «временное правительство» Симферополя
16:16 21.11.2018
В оккупированном Крыму "власти" и "прокуратура" делят доходный бизнес?
12:39 20.11.2018
В оккупированном Крыму упразднили "министерство финансов"
10:47 16.11.2018
Обвиняемый в госизмене крымский экс-депутат просит суд признать его невиновным
10:23 13.11.2018
Оккупанты назначили нового "главу" администрации Симферополя
20:23 09.11.2018
Оккупанты отправили в отставку очередного так называемого "главу" оккупационной администрации Симферополя
11:12 08.11.2018
Оккупантов в Симферополе на одно утро пересадили на общественный транспорт, пробки исчезли, чиновники опоздали
12:17 05.11.2018
Суд арестовал экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука
10:30 02.11.2018
В суд ушло дело крымского экс-депутата-изменника
13:15 29.10.2018
Вип-чиновница из оккупированного Крыма арестована в Самаре за "прежние грехи"
15:05 17.10.2018
Задержание крымского "вице-премьера" Нахлупина прокомментировали в Кремле
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:51 06.12.2018
Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения российских СМИ. Баку не нужны ракеты «Бал-Э»
14:38 05.12.2018
РФ передумала продавать Азербайджану БРК "Бал-Э" "для обеспечения безопасности кораблей Каспийской флотилии"
19:59 04.12.2018
СМИ: Крупная нефтяная компания продает свою долю в Азербайджане
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
Все новости страны
Армения Армения
14:39 04.12.2018
В Армении разбился СУ-25. Экипаж погиб
13:14 04.12.2018
Из-за ситуации вокруг генсека саммит ОДКБ переносится на новую дату
12:44 03.12.2018
Ереван заявил о завершении подготовки контракта с Москвой на истребители Су-30СМ
09:51 03.12.2018
Экс-министра Армении подозревают в получении взятки в $14 миллионов
Все новости страны
Болгария Болгария
13:59 03.12.2018
Bulgaria Air отменила авиарейсы в Украину
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
07:54 06.12.2018
Афины против использования политики санкций в отношениях с Москвой
09:22 05.12.2018
США вважають, що Македонія може стати членом НАТО у 2020 році
19:10 03.12.2018
В Греции суд перенес слушание дела российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов
14:56 29.11.2018
Забастовка в Греции: на 24 часа остановился весь транспорт
Все новости страны
Грузия Грузия
19:19 06.12.2018
Поліція затримала зятя чинного президента Грузії
11:44 06.12.2018
Грузинская авиакомпания прекращает полеты в Украину
19:11 05.12.2018
Грузия купит здания для дипломатических миссий в Страсбурге и Лондоне
11:11 05.12.2018
НАТО продолжит работу по подготовке Грузии к членству и призывает Украину продолжать реформирование
Все новости страны
Молдова Молдова
14:15 04.12.2018
Додон, який заперечував агресію РФ, досі "мріє" про зустріч з керівництвом України
20:17 03.12.2018
Путин отправляет 170 тысяч молдаван домой проголосовать за "коллег по парламенту" Додона
06:21 03.12.2018
Парламент Молдовы одобрил проведение референдума о сокращении количества депутатов
16:19 30.11.2018
В Молдове могут завести дело на украинского чиновника за подделку диплома / Фото
Все новости страны
Россия Россия
18:12 06.12.2018
В России отреагировали на брошенный США вызов поблизости от Владивостока
14:14 06.12.2018
Из-за санкций торговля России с европейскими и некоторыми другими странами потеряла приблизительно $100 млрд
13:12 06.12.2018
В Польше канал к морю, раздражающий Москву, получил экологические разрешения
09:12 06.12.2018
США кинули виклик Росії: американський есмінець проплив поблизу Владивостока
Все новости страны
Румыния Румыния
12:24 05.12.2018
План развития сотрудничества погранведомств Украины и Румынии на 2019г подписали главы служб двух стран
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
Все новости страны
Турция Турция
07:41 06.12.2018
Анкара против напряженности в регионе. Турция также прилагает усилия в этом вопросе
14:10 30.11.2018
Турция активно ведет морскую геологоразведку
11:22 30.11.2018
На саммите G20 Трамп встретится c Эрдоганом только неофициально
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
Все новости страны
Украина Украина
20:28 06.12.2018
Росія допустила українських консулів до військовополонених моряків
20:08 06.12.2018
США провели внеплановый полет из-за событий в Керченском проливе
19:55 06.12.2018
Курбединов – "первая ласточка". будут давить и на других юристов, защищающих захваченных украинских моряков
19:31 06.12.2018
Європарламент вивісив банер на честь лауреата премії Сахарова Олега Сенцова / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс