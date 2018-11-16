Экс-прокурор из оккупированного Крыма не смог через суд избавится от "клейма" предателя
|18:57 06.12.2018
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|Крым
Бывший крымский прокурор проиграл суд Генпрокуратуре, на которую пожаловался за включение в список "правоохранителей-предателей".
Последняя инстанция, Верховный суд, не удовлетворил жалобу Дмитрия Лесового, которого подозревают в государственной измене, пишет Украинская правда.
Лесовой подал иск о защите чести и опровержении недостоверной информации.
Экс-правоохоранителю не понравилось, что Генпрокуратура обнародовала перечень своих подчиненных, которые перешли на службу оккупантов.
Лесовой требовал удалить его фото и личные данные, указанные в этом перечне, и заявить на телевидении, что "информация отномительного него как преступника и предателя является недостоверной".
Мужчина также ссылался на брифинг заместителя генпрокурора Юрия Луценко Анатолия Матиоса, который неоднократно называл крымских экс-коллег "предателями" и "лицами, которые заслуживают осуждения".
Но Верховный суд решил, что такие заявления Матиоса были "лишь оценочным выражением его личных взглядов", "выражением субъективного мнения и взглядов" и не подлежат опровержению, "поскольку в демократическом обществе каждый имеет право на свободу слова".
Относительно публикации списка "прокуроров-предателей", суд отметил, что жалобщик Лесовой действительно является подозреваемым в государственной измене.
В частности, он, по версии следствия, согласился на должность так называемого помощника прокурора города Судака после оккупации Крыма.
Своими действиями мужчина якобы способствовал представителям Российской Федерации в проведении подрывной деятельности.
Суд подчеркнул, что включение Лесового в перечень подозреваемых не означает, что он признан преступником.
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