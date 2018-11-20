Хронологія кризи в Азовському морі: новий вид гібридної війни "війна стрільб" або "війна навчань" в Азовському та Чорному морях
|17:03 06.12.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - "війна стрільб" або "війна навчань" в Азовському та Чорному морях.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews звертає увагу всіх, кого це стосується, що Азовська криза викликала таке відносно нове явище як "війна стрільб" або "війна навчань" в Азовському та Чорному морях.
На перший карті - стрільби ВМСУ на всю зиму до 1 березня 2019 (синім), стрільби ЧФ РФ 5-8 грудня 2018 (червоним) - це Каркінітська затока між Скадовськом та окупованим Кримом.
На другій карті - заборонені ЗСУ райони стрільб в Азовському морі на всю зиму.
На третій карті - навчання ЧФ РФ в Чорному морі в грудні 2018.
Карта №1
Карта №2
Карта №3
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