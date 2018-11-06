В России отреагировали на брошенный США вызов поблизости от Владивостока

18:12 06.12.2018 0 комментариев Россия

Эсминец ВМС США USS McCampbell, который 5 декабря проплыл в спорных водах Японского моря у залива Петра Великого на юге Приморского края РФ, не подходил к территориальным водам России ближе чем на 100 км.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, пишет РБК, передает Европейская правда.

По его словам, сейчас эсминец находится в центральной части Японского моря на расстоянии 400 км от российской береговой линии и оттуда "демонстрирует свою отвагу".

"Силы Тихоокеанского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю его действий, как и других военных кораблей в этой акватории, наземными и другими средствами", - сказал Конашенков.

Генерал-майор подчеркнул, что большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и самолеты морской авиации Тихоокеанского флота России контролировали переход американского эсминца в международных водах.

Конашенков отметил, что USS McCampbell "показал лишь неудачную попытку на максимальной скорости избежать сопровождающих его" российских сил.

Накануне официальный представитель ВМС США заявил, что такие действия со стороны США бросают вызов чрезмерным морским претензиям России и имеют целью отстоять свободы и права на законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие нации.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что организация и европейский континент в целом оказались в кризисе. В то же время он воздержался от намеков о том, кто стал виновником кризиса.



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