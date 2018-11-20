Министр иностранных дел Венгрии не заметил агрессии РФ на море
|17:51 06.12.2018
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|Крым
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто стал единственным представителем региона, который не упомянул об Украине и российской агрессии в своей речи на министерской конференции ОБСЕ.
Об этом сообщает из Милана корреспондент "Европейской правды".
Все свое выступление Сийярто посвятил "мигрантской угрозе" и тому, что мигрантам недопустимо предоставлять права, равные правам граждан государства, в которое они прибыли.
Он отдельно выступил против предложенного миграционного пакта ООН.
При этом в его речи не оказалось упоминаний ни о недавних событиях вблизи Керченского пролива, ни о последствиях аннексии Крыма, ни об агрессии на Донбассе.
Примечательно, что все остальные представители Восточной Европы, наоборот, сфокусировали вступление на украинском вопросе.
К примеру, словацкий министр пообещал, что при его председательстве ОБСЕ сфокусируется на решении конфликта.
Эстония призвала РФ отпустить украинских моряков и вернуть корабли без всяких условий.
О "кризисе в Украине и вокруг нее" говорили даже страны, для которых наше государство не является приоритетом, например Мальта, Андорра и Ирландия.
Напомним, более чем через сутки после начала открытой российской агрессии против Украины в Азово-Керченской акватории официальный Будапешт сделал заявление, в котором, однако, также не было осуждения агрессора.
Через несколько дней МИД Венгрии вновь избежал упоминания об агрессии России в комментарии по Азовскому кризису.
Глава МИД Украины Павел Климкин после этого заявил, что рассчитывает на осуждение со стороны Венгрии нападения России на украинские корабли вблизи Керченского пролива.
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