Санаторно-курортному комплексу "Mriya Resort & Spa" в оккупированном Крыму, который в начале ноября попал под санкции США, определят участок для создания винного комплекса.

Об этом в четверг, 6 декабря, сообщил глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Faceebok, передает ТАСС

Аксенов сообщил, что на заседании "архитектурно-градостроительного совета" оккупированного Крыма был рассмотрен вопрос проекта планировки и межевания территории, расположенной восточнее санаторно-курортного комплекса "Mriya Resort & Spa" в Ялте.

"По сути, это расширение, которое позволит создать винный комплекс на территории "Mriya Resort & Spa"", - написал Аксенов.

Глава оккупационного правительства не уточнил какую площадь планируют выделить для создания винного комплекса.

Комплекс "Мрия" (Mriya Resort & SPA) расположен примерно в 20 км от Ялты. Комплекс 8 ноября попал под санкции США.

Позже сообщалось, что российский Сбербанк не планирует продавать санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA в аннексированном Крыму, который в начале ноября подпал под американские санкции.