Музей-заповедник "Херсонес" в оккупированном Крыму уйдет под контроль духовника Путина

18:33 06.12.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Российей Крыму сменится гендиректор музея-заповедника Херсонес Таврический.

Место директора займет Елена Морозова, которую считают протеже духовника российкого президента Владимира Путина, пишут Примечания.

По версии издания, бывший директор музея-заповедника Светлана Мельникова планирует вернуться на должность гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника, где она проработала с 2010 по 2016 год – до назначения в “Херсонес Таврический”.

О грядущем уходе Мельниковой порталу сообщил источник в “правиетльстве” города. Информацию подтвердили информацию сотрудники музея-заповедника. По их словам, перевод директора уже согласовал министр культуры РФ Владимир Мединский.  Информацию о переводе Мельниковой изданию “Медуза” также подтвердил источник в Минкульте. Однако в пресс-службе “Херсонеса” данную информацию не подтвердили, ссылаясь на отсутствие приказа. 

По словам источников портала, новым директором музея-запоедника станет Елена Морозова, которую в конце ноября назначили первым замом директора.   До этого назначения она работала замгендиректора по научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности “Музейно-выставочного центра” Санкт-Петербурга.

Морозова курирует проект “Россия — Моя История”, автором и идеологом которого является “духовник Путина” епископ Тихон Шевкунов. Именно в рамках этого проекта в Херсонесе проводилось мультимедийное шоу, которое многим запомнилось установкой транспарантов с высказываниями различных деятелей от античности до современности. Против такого благоустройства высказались как севастопольцы, так и сотрудники “Херсонеса”.



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