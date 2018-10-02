В оккупированном Российей Крыму сменится гендиректор музея-заповедника Херсонес Таврический.

Место директора займет Елена Морозова, которую считают протеже духовника российкого президента Владимира Путина, пишут Примечания.

По версии издания, бывший директор музея-заповедника Светлана Мельникова планирует вернуться на должность гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника, где она проработала с 2010 по 2016 год – до назначения в “Херсонес Таврический”.

О грядущем уходе Мельниковой порталу сообщил источник в “правиетльстве” города. Информацию подтвердили информацию сотрудники музея-заповедника. По их словам, перевод директора уже согласовал министр культуры РФ Владимир Мединский. Информацию о переводе Мельниковой изданию “Медуза” также подтвердил источник в Минкульте. Однако в пресс-службе “Херсонеса” данную информацию не подтвердили, ссылаясь на отсутствие приказа.

По словам источников портала, новым директором музея-запоедника станет Елена Морозова, которую в конце ноября назначили первым замом директора. До этого назначения она работала замгендиректора по научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности “Музейно-выставочного центра” Санкт-Петербурга.

Морозова курирует проект “Россия — Моя История”, автором и идеологом которого является “духовник Путина” епископ Тихон Шевкунов. Именно в рамках этого проекта в Херсонесе проводилось мультимедийное шоу, которое многим запомнилось установкой транспарантов с высказываниями различных деятелей от античности до современности. Против такого благоустройства высказались как севастопольцы, так и сотрудники “Херсонеса”.