На задержанного в оккупированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова написал донос бывший житель оккупированного Крыма, который переехал в столицу Сирии Дамаск.

Об этом рассказалжурналист Антон Наумлюк на своей странице Фейсбук.

Наумлюк сообщает, что Эмиля Курбединова задержали на основании доноса по электронной почте и что доносчика зовут Мухаммед Салем.

Напомним, сегодня, 6 декабря, в оккупированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова. Адвоката задержали по подозрению в 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутикам или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций").

По словам крымского юриста Лилии Гемеджи, Курбединову грозит административный арест за пост в "Фейсбуке", сделанный в 2013 году. Управление МВД России по оккупированному Крыму пока не комментирует эту информацию.