Оккупанты задержали адвоката Курбединова по доносу бывшего жителя Крыма
|16:51 06.12.2018
|0 комментариев
|Крым
На задержанного в оккупированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова написал донос бывший житель оккупированного Крыма, который переехал в столицу Сирии Дамаск.
Об этом рассказалжурналист Антон Наумлюк на своей странице Фейсбук.
Наумлюк сообщает, что Эмиля Курбединова задержали на основании доноса по электронной почте и что доносчика зовут Мухаммед Салем.
Напомним, сегодня, 6 декабря, в оккупированном Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова. Адвоката задержали по подозрению в 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутикам или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций").
По словам крымского юриста Лилии Гемеджи, Курбединову грозит административный арест за пост в "Фейсбуке", сделанный в 2013 году. Управление МВД России по оккупированному Крыму пока не комментирует эту информацию.
Ещё на эту тему:
В аннексированном Крыму задержали адвоката Курбединова / Видео
Суд отказался прекратить преследование крымчанки за "экстремистские" записи в соцсетях
Фигурантов «симферопольского дела Хизб ут-Тахрир» этапируют в РФ
В оккупированном Крыму после очередного обыска силовики задержали крымского татарина / Видео
Великобритания в ООН обвинила РФ в преследовании крымских татар
В оккупированном Крыму возбудили первое уголовное дело против крымского татарина о недоносительстве
"Муфтият" в оккупированном Крыму озаботился проблемами заключенных по их доносам мусульман
Российский суд вернул ялтинское "дело Хизб ут-Тахрир" на пересмотр в оккупированный Крым
Суд РФ продлил арест фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир"
В оккупированном Крыму впервые провели обыск по подозрению в причастности к Меджлису крымскотатарского народа