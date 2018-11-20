Літаки США моніторять ситуацію біля окупованого Криму / Фото, карти
|16:24 06.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Сьогодні, 6 грудня, о 8:50 за київським часом патрульний літак Військово-морського флоту США Lockheed EP-3E з реєстраційним номером 157316 злетів з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції та направився до акваторії Чорного моря.
Об 11:55 він розпочав патрулювання поблизу окупованого Крим, пише Український мілітарний портал.
Патрульний літак Lockheed EP-3E Orion був розроблений американською компанією Lockheed на базі цивільного літака Lockheed L-188 Electra. Він оснащений потужним комплексом сучасної апаратури необхідної для моніторингу в районі патрулювання.
Короткі технічні характеристики літака:
Максимальна швидкість: 780 км/год
Дальність польоту: 4 400 км
Крейсерська швидкість: 650 км/год
Тип двигуна: Allison T56
Пізніше о 12:05 Boeing OC-135B з бортовим номером 61-2670 розпочав політ у Херсонській області поблизу окупованого Криму 6 грудня 2018 року в рамках програми «Відкрите небо»
Літак OC-135B, створений на базі пасажирського Boeing 707 для моніторингу, за допомогою спеціалізованого обладнання, ситуації на території Росії за умовами угоди «Відкрите небо», яку вона підписала у 2001 році.
Фото: Planespotters.net
Ещё на эту тему:
Росія допустила українських консулів до військовополонених моряків
США провели внеплановый полет из-за событий в Керченском проливе
Министр иностранных дел Венгрии не заметил агрессии РФ на море
Хронологія кризи в Азовському морі: новий вид гібридної війни "війна стрільб" або "війна навчань" в Азовському та Чорному морях
Россия перебросила в оккупированный Крым носители ядерного оружия
США обсуждают возможность отключения России от SWIFT из-за Украины
"Втім аналіз моїх виступів та інтерв’ю в медіа дозволить неупередженому аналітику зробити усі висновкі самостійно", — Бабін
Россия саботирует принятие резолюции ООН по Крыму "выкручивая руки, ноги и голову" африканским дипломатам
Хронологія кризи в Азовському морі: зведення на 12:00 за київським часом 06 грудня 2018 року.