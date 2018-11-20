Сьогодні, 6 грудня, о 8:50 за київським часом патрульний літак Військово-морського флоту США Lockheed EP-3E з реєстраційним номером 157316 злетів з авіабази Суда бей на острові Крит в Греції та направився до акваторії Чорного моря.

Об 11:55 він розпочав патрулювання поблизу окупованого Крим, пише Український мілітарний портал.

Патрульний літак Lockheed EP-3E Orion був розроблений американською компанією Lockheed на базі цивільного літака Lockheed L-188 Electra. Він оснащений потужним комплексом сучасної апаратури необхідної для моніторингу в районі патрулювання.

Короткі технічні характеристики літака:

Максимальна швидкість: 780 км/год

Дальність польоту: 4 400 км

Крейсерська швидкість: 650 км/год

Тип двигуна: Allison T56

Пізніше о 12:05 Boeing OC-135B з бортовим номером 61-2670 розпочав політ у Херсонській області поблизу окупованого Криму 6 грудня 2018 року в рамках програми «Відкрите небо»

Літак OC-135B, створений на базі пасажирського Boeing 707 для моніторингу, за допомогою спеціалізованого обладнання, ситуації на території Росії за умовами угоди «Відкрите небо», яку вона підписала у 2001 році.



Фото: Planespotters.net