В четверг, 6 декабря, во время заседания Верховная Рада поддержала законопроект "О прекращении действия договора о Дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№0206).

Проект закона о разрыве "дружбы" между нашей страной и РФ поддержали 277 народных избранников, сообщил Главред.