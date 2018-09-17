Верховная Рада разорвала "дружбу" Украины с Россией
|14:39 06.12.2018
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|Украина
В четверг, 6 декабря, во время заседания Верховная Рада поддержала законопроект "О прекращении действия договора о Дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№0206).
Проект закона о разрыве "дружбы" между нашей страной и РФ поддержали 277 народных избранников, сообщил Главред.
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