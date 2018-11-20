Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обвинил Россию в размещении в аннексированном Крыму военных средств и компонентов, способных переносить и запускать ядерное оружие.

По его словам, численность военных РФ на полуострове выросла более чем в два раза - с 12 тыс. 500 военнослужащих до примерно 28 тыс., или даже по некоторым данным, возможно, до 31 тыс. 500 человек, сообщает Главред.

"Россия также существенно усилила и модернизировала свои военные сухопутные, воздушные и военно-морские компоненты", - подчеркнул он во время брифинга в Нью-Йорке.

Он рассказал, что в Крыму российские военные получили танки и зенитные системы, которых не было там раньше, также на полуострове появилось в 6-7 раз больше боевых машин, артиллерийских систем и боевых самолетов.

"Более чем в два раза увеличилось количество боевых вертолетов, боевых кораблей и подводных лодок. Эти силы способны проводить всесторонние военные операции в юго-западном стратегическом направлении, включающем водные и береговые зоны, аналогично в воздушном пространстве над Азовским и Черным морем, а также в отдаленной оперативной зоне в Средиземноморье", - указал украинский дипломат.

Он также заявил, что особо опасны действия России, которые могут привести к повторному появлению ядерного оружия в Крыму.

"Россия уже разместила в оккупированном Крыму перевозчики-носители и другие средства, способные доставлять ядерное оружие. Среди них российский крейсер "Москва" с ракетной системой "Вулкан", три подводные лодки, один фрегат, два небольших ракетных катера, оборудованные крылатыми ракетами "Калибр", бомбардировщики Су-24, которые могут переносить ядерные бомбы", - добавил Ельченко.

Напомним, ранее в МИД Украины обратились к странам-подписантам Будапештского меморандума с просьбой провести срочные консультации по соблюдению ими обязательств и немедленному прекращению агрессии РФ.