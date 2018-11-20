Глава МИД Канады по-русски высказала Лаврову осуждение действий РФ на Азове
|15:30 06.12.2018
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|Крым
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд высказала своему коллеге из России Сергею Лаврову осуждение атаки и захвата российскими пограничниками трех украинских кораблей в нейтральных водах Черного моря.
"Сергей Викторович, я должна вам прямо сказать", - сказала она по-русски на заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ в Милане и далее по-английски добавила, что "Канада решительно осуждает действия России, нарушающие судоходство в Азовском море и в Керченском проливе", пишет ZN,UA.
Отмечается, что особое возмущение Канады вызвало задержание украинских кораблей и моряков.
Напомним, что 25 ноября российские пограничники с применением боевого оружия атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. В результате этого несколько украинцев получили ранения, всех 24 моряков арестовали за якобы "незаконное пересечение госграницы РФ".
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